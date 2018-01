I DISH-IS-NEIN FARANNO LA LORO PRIMA APPARIZIONE LIVE AL NEUROPA FESTIVAL A BOLOGNA A FINE APRILE

Avevamo già segnalato con piacere il Neuropa Festival che si terrà allo Zona Roveri Music Factory (ingresso riservato ai soci Arci/Uisp) di Bologna nei giorni 27 ed 28 aprile.

La rassegna di musica dark, new wave, post-punk e industrial che si terrà a Bologna per ora vedeva come ospiti già fissati dei nomi di tutto rispetto come Gang of Four, New Model Army, Young Gods, Client ma oggi arriva una conferma decisamente interessante e importante: il 28 aprile è stata confermata la presenza dei Dish-Is-Nein, il nuovo progetto che racchiude i ¾ della prima formazione dei Disciplinatha, che si esibiranno il 28 aprile 2018.

La notizia ovviamente non può che essere accolta con entusiasmo, non solo perché, per il momento, è l’unica data fissata dalla band per la promozione del loro EP d’imminente uscita (27 gennaio via Contempo), ma anche perché alta è la curiosità di vedere se sarà riproposto (e in che forma sonora) il repertorio degli storici Disciplinatha.

I biglietti per il festival sono già disponibili a questo link su ‘Ticketone’: http://bit.ly/neuropa_t1 con ilcosto di euro 28,75 per le giornate singole ed euro 51,75 per l’abbonamento ai due giorni.