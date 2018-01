YO LA TENGO: IL NUOVO ALBUM SI CHIAMA “THERE’S A RIOT GOING ON” (4 BRANI GIà IN ASCOLTO)

Il nuovo album degli americani Yo La Tengo, intitolato “There’s a Riot Going On” verrà pubblicato il 16 marzo su Matador Records, distribuzione Self. A quanto ci dicono le note stampa “There’s a Riot Going On” sarà un album ambizioso e caldo, un lavoro autoprodotto da una delle band più celebrate nella storia del rock. Il loro sound dinamico va dal puro noise alla bellezza calma passando per tutto ciò che sta nel mezzo. Per mostrare la profondità di questo album composto da 15 tracce, gli Yo La Tengo hanno pubblicato quattro brani (“You Are Here”, “Shades of Blue”, “She May, She Might” e “Out of the Pool”) che possono essere ascoltati nel link che trovate nel post di Facebook sottostante.

Alla fine di marzo gli Yo La Tengo partiranno per un esteso tour mondiale, prima in America e poi in Europa, che li porterà a suonare in Italia il 15 maggio al Fabrique di Milano (www.dnaconcerti.com).

Ecco la tracklist:

1. You Are Here

2. Shades of Blue

3. She May, She Might

4. For You Too

5. Ashes

6. Polynesia #1

7. Dream Dream Away

8. Shortwave

9. Above the Sound

10. Let’s Do It Wrong

11. What Chance Have I Got

12. Esportes Casual

13. Forever

14. Out of the Pool

15. Here You Are