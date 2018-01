I NEW ORDER SUONERANNO A TORINO IL 5 MAGGIO 2018

L’attesa data torinese della band inglese, che da prime indiscrezioni rivelatesi poi infonddate si sarebbe dovuto tenere a dicembre 2017, ha finalmente una data ufficiale: 5 maggio 2018.

Il live si terrà all’OGR Torino un nuovo Innovation Hub + Arts Center di 20.000 metri quadrati inaugurato nella città di Torino il 30 settembre 2017.

I New Order si esibiranno per uno show speciale, creato in collaborazione con il visual artist Liam Gillick, che in precedenza ha presentato delle personali a Tate Britain e MoMA a New York e che ha co-curato “Like a moth to a flame”, mostra inaugurale di OGR, e il compositore e arrangiatore Joe Duddell. Per New Order + Liam Gillick: So it goes.., il gruppo ha decostruito, ripensato e ricostruito un gran numero di materiale proveniente da tutta la loro carriera: familiare e oscuro, vecchio e nuovo. Per l’esecuzione live, saranno accompagnati da un ensemble di 12 synthesizer. Ispirato dalla reinvenzione del catalogo della band, Gillick trasformerà OGR in un ambiente immersivo, creando un palco in grado di reagire dinamicamente alla musica.

Lo show è un progetto commissionato da Manchester International Festival, OGR Torino e Wiener Festwochen.

Al momento non sono state fornite informazioni su biglietti e prevendite.