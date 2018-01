“STAYING AT TAMARA’S” è IL NUOVO ALBUM DI GEORGE EZRA, ECCO IL SINGOLO “PARADISE”

Usciva nel lontano 2014 il primo album, “Wanted on Voyage”, di George Ezra, trascinato da un singolo come “Budapest”. Ora, dopo l’anticipazione di “Don’t Matter Now”, il cantautore britannico svela i dettagli di “Staying At Tamara’s”, il nuovo album atteso per il 23 marzo via Columbia, annunciando anche “Paradise”, il nuovo singolo.

“Se il nuovo disco è un lavoro su come fuggire e sognare, ‘Paradise’ è la perfetta versione della canzone d’amore di quell’esatto argomento. Non è una particolare storia d’amore, ma più l’effetto che l’amore ha sulla tua psiche. Diventi un disastro, ma va bene. Non importa cosa succede intorno a te: sei nel tuo piccolo mondo. Una certa percentuale di musica pop riguarda la capacità di reinventare la canzone d’amore, questo fa parte della sfida ed è una parte che amo. Vedere quello che fa a te, alla tua mente e al mondo che ti circonda, è quello che amo“. Continua: “In studio abbiamo cercato di darci orari di lavoro rigorosi e tempi di riposo. Adoro quelle storie di Keith Richards che dicono “Oh, lo sai, mi siedo lì fino alle 4 del mattino, fino a quando la canzone finalmente arriva”, ma penso solo…’Va bene amico, vorrei poter dire lo stesso, ma voglio solo addormentarmi’“.

Tracklist:

01 pretty shining people

02 don’t matter now

03 get away

04 shotgun

05 paradise

06 all my love

07 sugarcoat

08 hold my girl

09 saviour (feat. first aid kid)

10 only a human

11 the beautiful dream