AD APRILE NUOVO ALBUM PER I VETERANI DAMNED: ECCO IL SINGOLO

Guarda un po’ chi si rivede. La band londinese The Damned tornerà con il suo undicesimo album in studio, “Evil Spirits” (prodotto da Tony Visconti), ad aprile via Search and Destroy / Spinefarm Records. Il disco è anticipato dal singolo “Standing On The Edge Of Tomorrow”.

I Damned, formatisi nel 1976, pubblicheranno un nuovo album dieci anni dopo l’uscita del loro ultimo lavoro, “So, Who’s Paranoid?” del 2008.

Parlando della registrazione dell’album a Brooklyn, l’anno scorso, con Visconti, il chitarrista Captain Sensible ha dichiarato: “Abbiamo deliberatamente registrato l’album con uno stile retrò, in pratica allo stesso modo in cui fu realizzato il nostro album di debutto. C’è qualcosa di meraviglioso nei suoni degli anni settanta: dischi glam, rock e punk, suonano tutti alla grande e Tony è specializzato nella produzione della veccha scuola in modo meravigliosamente artigianale. Ci ha fatto suonare tutti dal vivo, mettendoci nella stessa stanza con l’obiettivo di ottenere subito un brano che fosse il più vicino possibile a dirsi fatto e concluso“.

Ecco la tracklist :

1. Standing On The Edge Of Tomorrow

2. Devil In Disguise

3. We’re So Nice

4. Look Left

5. Evil Spirits

6. Shadow Evocation

7. Sonar Deceit

8. Procrastination

9. Daily Liar

10. I Don’t Care