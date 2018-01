SUFJAN STEVENS CANDIDATO AGLI OSCAR 2018 PER LA MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

“Mystery of Love”, canzone che Sufjan Stevens ha composto per il film “Call Me By Your Name” del regista italiano Luca Guadagnino, è candidata agli Oscar 2018 come ‘migliore canzone originale’.

Inserita nella colonna sonora, oltre a “Mystery Of Love”, l’altro inedito “Visions Of Gideon” e il remix di “Futile Devices” brano contenuto in “Age Of Adz” disco del 2010 (leggi la nostra recensione).

In lizza per l’ambito riconoscimento oltre al brano di Stevens “Mighty River” (Mary J. Blige dal film “Mudbound”), “Stand Up for Something” (Common e Diane Warren dal film “Marshall”), “Remember Me” (Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez dal film “Coco”) e “This Is Me” (Benj Pasek e Justin Paul dal film “The Greatest Showman”).

Inoltre “Call Me By Your Name” compare anche nella lista dei candidati come miglior film premio che contenderà a “Darkest Hour”, “Dunkirk”, “Get Out”, “Lady Bird”, “Phantom Thread”, “The Post”, “The Shape of Water” e “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.