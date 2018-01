TRACK: FENNE LILY

E’ atteso per il 6 aprile il debutto di quesaa fanciulla di Bristol, Fenne Lily, che sempre di più sta facendo parlare di sè, sopratutto in virtù di un singolo piuttosto gettonato come “Top To Toe”.

Nel presentare il brano che da il titolo al disco, la nostra Fenne Lily dice: “Non voglio essere un cantante folk, anche se questa dimensione mi risulta facile. Non voglio deludere le persone a cui è piaciuta ‘Top To Toe’, ma non voglio restare incasellata. La mia musica viene dalla rabbia, ma non so cantare rabbiosamente, quindi canto in modo ‘triste’. Ma è una tristezza alimentata dalla rabbia“.

Ecco la tracklist dell’album:

1. Car Park

2. Three Oh Nine

3. What’s Good

4. The Hand You Deal

5. More Than You Know

6. On Hold

7. Top To Toe

8. Bud

9. Brother

10. For A While

11. Car Park (Overflow)