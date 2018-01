ARRIVA IL CARTELLONE DEL ROCK THE CASTEL: 29 E 30 GIUGNO E 1 LUGLIO AL CASTELLO DI VILLAFRANCA (VERONA)

Vertigo ha annunciato i primi dettagli e le prime conferme per il Rock The Castle, il nuovo festival che si terrà al Castello Scaligero di Villafranca (Verona) nei giorni 29 e 30 giugno e 1 luglio 2018. 3 giorni che faranno la gioia degli amanti del metal così come di quelli che seguono il rock alternativo. Ci sono certo delle affinità con lo storico ‘Gods Of Metal’, ma in realtà ci sono delle sostanziali differenze: ‘Rock The Castel’ sarà più contenuto come dimensioni e curerà maggiormente gli aspetti di accoglienza e contorno, con l’obiettivo di garantire al pubblico una migliore esperienza.

Il prezzo dei biglietti (non è previsto un abbonamento per le tre giornate) è di 50 euro + prevendita, disponibili su Ticketone a partire dal 26 gennaio alle ore 10:00: http://bit.ly/2Btx2zo

Ecco il cast diviso per giornate:

29 giugno 2018

CARCASS

KILLSWITCH ENGAGE

AT THE GATES

NAPALM DEATH

+ altre 4 band

30 giugno 2018

MEGADETH

TESTAMENT

EXODUS

SODOM

DESTRUCTION

EXHORDER

EXTREMA

+ 1 altra band

01 luglio 2018

A PERFECT CIRCLE

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES

+ altre band

Andrea Pieroni, boss di Vertigo afferma:“Ci saranno oltre 20 artisti in totale sui tre giorni che suoneranno su un solo palco fatto bene. Non ci sarà alcun pit.

La giornata del 29 giugno sarà dedicata al sound un po’ più estremo con qualche puntata anche su sonorità più alternative. Oltre a CARCASS, KILLSWITCH ENGAGE, AT THE GATES e NAPALM DEATH avremo altri quattro artisti in via di definizione contrattuale.

Sul 30 di giugno invece ci sarà una sorta di riedizione dello storico tour Clash Of The Titans e avremo MEGADETH, TESTAMENT, EXODUS e in più EXHORDER in formazione originale, SODOM con la nuova lineup, i DESTRUCTION e una band storica del thrash italiano, gli EXTREMA più un’altra band italiana in via di definizione.

Per l’1 luglio abbiamo già annunciato gli A PERFECT CIRCLE a cui abbiamo associato i FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES. Si aggiungeranno altre band ma non saranno prettamente metal”.