MARIA ANTONIETTA: “DELUDERTI” è IL NUOVO ALBUM IN USCITA IL 30 MARZO. ASCOLTA LA TITLE-TRACK.

Esce oggi, venerdì 26 gennaio, “Deluderti”, la prima canzone e title-track che anticipa il nuovo album di Maria Antonietta previsto in uscita il prossimo 30 marzo per La Tempesta Dischi (distribuzione Believe).

A raccontarlo lei stessa con queste parole:

Quante volte per compiacere gli altri, per accaparrarsi amore e approvazione cambiamo le nostre parole, smussiamo i nostri atti? Quante volte per non deludere le aspettative, spesso anche le nostre, non semplifichiamo quello che pensiamo, non lo edulcoriamo, non sacrifichiamo la nostra complessità? La tentazione anche per me spesso è forte ma in questa vita non si assomiglia mai ad una linea di contorno e anche se sarebbe molto più facile esistere in una forma semplice non si può farlo, io non riesco perlomeno. E se tutte le cose che sono a volte non potranno che deluderti, ti deluderò con una certa soddisfazione e forse anche con un sorriso sulle labbra, perché permettersi di deludere è un atto di coraggio e un atto di fiducia per arrivare al quale si lavora una vita intera.-.

“Deluderti” è prodotto dalla stessa artista con Giovanni Imparato (Colombre) avvalendosi su alcuni brani della collaborazione di Tommaso Colliva e Fabio Grande che ha anche mixato il disco. Il nuovo e terzo lavoro arriva dopo un album omonimo prodotto da Dario Brunori datato 2012 e da “Sassi” del 2014.