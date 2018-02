BLACK MIRROR S04 — LA RECENSIONE (SECONDA PARTE)

Dopo il grande debutto Netflixtense del 2016 (da molti visto come il Patto Faustiano col colosso della web tv on demand), torna la serie creata da Charlie Brooker. Stesso format da sei episodi come quello della stagione precedente (malgrado il piatto più ricco, abbondano gli aficionados del “si stava meglio quando c’erano tre episodi per anno” delle prime due), il feeling è sempre più american-oriented rispetto agli inizi, ma non troppo, mentre i temi trattati restano globali, dalla realtà virtuale in un contesto gaming (CSS Callister), al sempreverde Big Brother di Orwelliana memoria applicato al cosiddetto helicopter parenting (Arkangel), e così via.

Questa stagione non ha i picchi estremi di un National Anthem (S01E01) né di uno Shut Up and Dance (S03E03) però ha spunti interessanti e non è tutta da buttar via.

Procediamo con un’analisi SENZA SPOILERS (o quasi) dei singoli episodi. Siccome erano tanti e io sono prolisso, qua ci sono i primi tre, sotto gli altri.

————

Hang the DJ, regia di Tim Van Patten

scritto da Charlie Brooker

Non è un paese per rosci. Inizi come capitano di una starship in una puntata tributo di Star Trek di un Big Bang Theory più maturo a cui hanno tolto le risate registrate, poi finisci sviluppatore in un’azienda dove pure l’intern che fa il caffè ti prende per il culo. Ma il punto è che sei uno Steve Wozniak in una Apple dedita al gaming multiplayer online, e anche se il prodotto che hai creato detta il mercato te rimani un geek sfigato malgrado stagiste di bell’aspetto vengano a complimentarsi che un codice grosso come il tuo non l’avevano mai visto. È il destino di Jesse Plemons, che è bravo a fare il buono in contesti sbagliati ovunque vada. Bravo trafficante in Breaking Bad, finaccia. Bravo marito in Fargo S02, finaccia. Altri films, finaccia. Però qua in quanto smanettone supremo ha la possibilità di fare un mod privato del videogioco in stile Westworld dove essere il grande capo di tutto e riscattare l’onore perduto, al semplice costo di un paio di campioni di dna (robetta inoffensiva, dal chewing gum alla tazza del caffè) per clonare digitalmente i vari NPC (non playable characters) dai colleghi, e darsi al mobbing estremo, che tanto nella realtà siamo persone educate e sottomesse (ricordiamoci che questo tizio è il fondatore di un’azienda milionaria, non l’ultimo dei developers sul libro paga) tanto quelle sono AI, cosa mai potrà succedere?

La puntata più lunga della stagione, quella che ha sollevato più critiche per lo stile che alterna comedy e sci-fi a momenti wtf dal punto di vista logico (a meno che tu non sia un ladro acrobata giocoliere scappato dal Circo Orfei, fare un’effrazione irl non è una pratica altrettanto semplice), ma anche dibattiti interessanti sul concetto di simulazione. Quanto potrebbe variare il nostro comportamento se avessimo completa libertà sul contesto e la posizione che ricopriamo? Quanto questo comportamento rivelerebbe chi siamo realmente se ne avessimo la possibilità? Non mancano i film in materia, dal western-sci-fi del già citato Westworld a The Stanford Prison Experiment, basato su quello realmente condotto nel 1971 dallo psicologo statunitense Philip Zimbardo nel noto campus.

In sintesi: episodio più ambizioso della stagione, da una parte fastidioso per i cliché che tira in ballo sulla questione “i nerd sono buoni o cattivi?”, però è anche positivo il fatto che sia quello che ha generato più discussioni online (e io la penso come Oscar Wilde sul tema). Cristin Milioti ha gli occhi così grossi che sembra la versione real life di Alita.

————

Metalhead, regia di David Slade

scritto da Charlie Brooker

Non vedrete mai più un video della Boston Dynamics con gli stessi occhi. Ambientato in un’Inghilterra post-apocalittica dal fascino campestre, veniamo introdotti a tre individui che si fanno un giro in macchina brontolando dei bei tempi passati e di quanto gli avrebbe fatto comodo seguire quel corso di formazione per survivalisti alle prime armi di Rick Grimes. Al che si recano in un (pub) capannone per recuperare qualcosa di vitale importanza per un altro membro della loro comunità (arrivati al finale deciderete, e sarà bianco o nero in base a quanto siete poveri dentro). Solo che c’è un cane da guardia. Morde. Spara. Apre porte. Cerca persone. Scrive recensioni. Fa cose, ammazza gente.

Il più ingenuo degli episodi della stagione, ma da un punto di vista puramente geek, quel coso è una meraviglia in termini di funzionalità. E la sua caccia è girata (in bianco e nero) drammaticamente bene, al punto che ti scordi che ogni tanto i personaggi umani parlano. E noi a continuare a pensare che se una singolarità ci farà il culo avrà un aspetto antropomorfo e ricorderà uno scheletro cromato. Stolti.

In sintesi: dimenticatevi gli umani e sarà un episodio più che decente. E investite nella Boston Dynamics (Skynet). Altro che Bitcoin.

————

Black Museum, regia di Colm McCarthy

scritto da Charlie Brooker

Una donna s’introduce in una location isolata e poco rassicurante, arriva un individuo sospetto, shit happens. Poi arrivano i personaggi principali e chi non scopa non muore. Classico prologo da film horror da serie B, se non fosse che siccome è Black Mirror lei guida la macchina di Scar Tissue e fa il rifornimento carburante più figo mai visto. E il luogo dove s’introduce è in pratica il museo stesso della serie, dove sono esposti, secondo il buon Charlie Brooker, indizi su tutte le puntate della serie. A gestirla è questo sgangherato personaggio che fa lo Zio Tibia della situazione, narrando le terribili vicende legate a tali oggetti (con mia estrema gioia, essendoci rimasto sotto coi giochi di ruolo in tenera età, amo la presenza di un narratore in background). Ad essi se ne aggiungono tre di nuovi, che sono i mini episodi contenuti nella puntata (struttura che ricorda molto l’amatissimo White Christmas) tutti relativi alla precedente carriera del narratore, un neurologo barra sales man (altro parallelismo con la puntata con Jon Hamm, cosa gradita da alcuni e brodo riscaldato per altri). La prima esplora un tema interessante in campo medico, quello del dolore, attraverso un dispositivo che permette di condividerlo senza subirne gli effetti, trasformando il più scarso dottore del pronto soccorso in un Dr. House col dono dell’onniscienza in materia di diagnosi (con un vizietto particolare come effetto collaterale, è Black Mirror, non la Dottoressa Giò, non scordiamocelo). Concludo, l’episodio, sebbene corto, funziona ma poteva essere una puntata a sé stante. Perché?

Perché il secondo e terzo atto della puntata, che chiameremo Il Frittatone TuttiGusti, piatto per antonomasia dello studente fuori sede, vedono un potpourri di concetti già visti in altri episodi, quello del trasferimento della coscienza in un dispositivo digitale, rimescolati tra di loro, quindi avremo un pò di San Junipero, un altro pò di (nuovo) White Christmas, e un pò di CSS Callister pure. Bugiardo chi giura di non aver mai svuotato il frigo nella stessa maniera almeno una volta nella vita (il segreto è tanto peperoncino e tutto sembrerà commestibile). Il tutto alternando diversi contesti, da quello da family movie a quello penale, creando una narrazione un pò altalenante.

In sintesi: come il peperoncino del gran gourmet d’avanzi (anche il formaggio va bene come legante) qua la baracca la regge tutta Rolo Haynes (Douglas Hodge), il narratore barra antagonista della puntata, ma non basta. Riesce a rendere omaggio all’horror grottesco (da lì il paragone con i racconti della Cripta di Zio Tibia) solo nel primo mini episodio e all’interno della puntata stessa, mentre fallisce nel secondo e nel terzo, quelli che personalmente ritengo i peggiori episodi della stagione. Finale american classic, cool guys don’t look at explosions. Andrà meglio alla prossima.

————

FINE. C’è voluto un pò, eh?

Sono appena arrivato su IFB, sono un motore che impiega del tempo a scaldarsi, nell’epoca delle Tesla.

CREDITS: posterini giffati a cura del sottoscritto. È per quello che ci metto tanto.