ASCOLTA LA COMPILATION TRIBUTO ALLA SARAH RECORDS CURATA DA THE BLOG THAT CELEBRATES ITSELF RECORDS

Renato Malizia ha davvero messo in piedi qualcosa di favoloso con il suo blog ‘The Blog That Celebrates Itself’ e successivamentecon ‘TBTCI Records’. Ci sarebbe da aprire una lunga parentesi sulla qualità delle sue proposte. Magari lo faremo un giorno, ma per ora la nostra attenzione va all’ultima delle sue uscite, ovvero questa magnifica compilation tributo alla Sarah Records.

La parola d’ordine per Malizia in realtà è quella dell’amore, come dice lui stesso nella presentazione dell’opera: “In this crazy and aggressive world in which we live today, we necessary need more and more love, a little love, love for life, love for people, love, simply love. Do yourself a favor, love, love without limits !!!”

Non possiamo che unirci a questa esortazione e, ovviamente, con una simile colonna sonora, tutto sarà più semplice…