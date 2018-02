A PERFECT CIRCLE: IL NUOVO DISCO SI INTITOLA “EAT THE ELEPHANT”

Gli A Perfect Circle annunciano “Eat The Elephant”. Il quarto disco uscirà il 20 aprile 2018 su BMG.

L’album arriva dopo anni di anticipazioni e speculazioni, che hanno raggiunto il picco quando la band ha pubblicato i singoli “The Doomed” e “Disillusioned” e ha annunciato il tour autunnale del 2017.

Keenan ha affermato:

Nonostante sia emozionato per la pubblicazione di questo album, dopo una pausa di ben 14 anni, lo sono ancora di più perché il 20 aprile è il compleanno di una cara amica, Carina Round.

I demo rappresentano l’idea che ami nella fase iniziale, ha poi aggiunto Howerdel Poi aggiungi nuove idee e le guardi progredire. Queste sono le dinamiche che si celano dietro ad un grande album. Penso proprio che Eat The Elephant sia un grande album.

L’album, co-prodotto da Dave Sardy (Autolux, Slayer) è disponibile per il pre-ordine QUI e include anche il download digitale di “TalkTalk”, “Disillusioned” e “The Doomed”.

“Eat The Elephant” è disponibile in diversi formati: CD, LP 180g accompagnato da un box-set e digitale. È inoltre possibile acquistare il mazzo di carte customizzato. In occasione del Record Store Day, sarà possibile acquistare l’edizione limitata del vinile bianco 180g con copertina alternativa.

La track list di “Eat The Elephant”:

1. Eat The Elephant

2. Disillusioned

3. The Contrarian

4. The Doomed

5. So Long, And Thanks For All The Fish

6. TalkTalk

7. By And Down The River

8. Delicious

9. DLB

10. Hourglass

11. Feathers

12. Get The Lead Out

Come già anticipato, la band parteciperà a numerosi festival, tra i quali Coachella, Las Rageous, Northern Invasion, Rock on the Range e Rocklahoma. Oltre al tour statunitense, gli A Perfect Circle a giugno partiranno per un tour europeo che li porterà a suonare in Italia il 01 luglio al festival Rock The Castle di Verona.