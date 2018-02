NEUROSIS & CONVERGE IL 17 GIUGNO A BOLOGNA

Per la prima volta in Italia, sullo stesso palco, due nomi storici del panorama hardcore/post metal mondiale: Neurosis & Converge il prossimo 17 giugno saranno sul palco dello Zona Roveri Music Factory a Bologna per una data imperdibile.

I Neurosis nacquero alla fine degli anni ‘80 nella Bay Area di San Francisco, in un periodo in cui la scena era in pieno fermento Punk/Hardcore ed è proprio all’interno di quella scena che Scott Kelly muove i propri passi da musicista e darà vita ai Neurosis. Definire il sound dei Neurosis è praticamente impossibile, e forse neanche loro ci sono ancora riusciti dopo aver dato alla luce ben 12 album e una quantità incredibile di materiale: molti li definiscono semplicemente post-hardcore o post-doom, altri li definiscono come un progetto avant-garde metal o apocalyptic-folk, fatto sta che nessuno riuscirà mai a convertire in una semplice definizione, oltre 30 anni di sperimentazione sonora. Negli ultimi lavori i Neurosis non hanno certo abbandonato la ricerca e la sperimentazione, andando così ad abbandonare gli aspetti più apocalittici e cupi del metal, ma addentrandosi nei meandri di un folk più scuro e selvaggio.

I Converge sono un altro nome di culto della scena hardcore/metal mondiale: nati nel Massachussets nei primi anni ‘90, la band capitanata da Jacob Bannon ha iniziato a muovere i propri passi nella scena hardcore/punk locale, dalla quale si contraddistinsero subito per un approccio musicale più violento e apocalittico. Definire il sound dei Converge è compito assai difficile, perchè in oltre 20 anni di carriera e 9 album in studio, la band ha sempre avuto un approccio di scrittura e di sperimentazione diverso per ogni lavoro. Ancora oggi quando si parla dei Converge, a tutti viene in mente il loro disco fondamentale del 2001 dal titolo “Jane doe”, un album di una violenza sonora inaudita e che per una generazione di ragazzi segnò uno spartiacque importante: per coloro che negli anni ‘90 erano cresciuti a suon di punk californiano, quel capolavoro musicale segnò la conversione al metal e portò alla ribalta nomi che allora navigavano nell’underground, nomi come The Dillinger Escape Plan e Poison The Well su tutti. Da molti, erroneamente, infatti i Converge vengono accostati al Metalcore e alle volte addirittura considerati i padrini del genere. L’ultimo lavoro dei Converge risale a pochi mesi fa, quando hanno dato alle stampe tramite Epitaph Records il nuovo album dal titolo “The dusk in us”; l’album era tra i più attesi e non ha deluso le aspettative, ricevendo pareri positivi da fans e critici, nonostante segni un nuovo passaggio della vita dei Converge, con uno stile musicale meno feroce del passato e una sperimentazione che non si arresta.

Ecco i dettagli della data:

Domenica 17 Giugno

Zona Roveri

Via Dell Incisore 2 Bologna

Attendiamo notizie ufficiali sul costo dei biglietti.