‘SEX & FOOD’ è IL NUOVO ALBUM DI UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA

E’ tempo di annunci per Unknown Mortal Orchestra che hanno annunciato il successore di “Multi-Love” (album del 2015).

Il quarto album della band neo zelandese sarà “Sex & Food”, in uscita il 6 aprile via Jagjaguwar. A quanto affermanano le note stampa sarà un album che affronterà, nei suoni e nei testi, territori familiari alla band, ma non solo. Questo è il video del brano “American Guilt” che era già stato reso noto un paio di settimane fa.

Ecco invece la tracklist completa:

01. A God Called Hubris

02. Major League Chemicals

03. Ministry of Alienation

04. Hunnybee

05. Chronos Feasts on His Children

06. American Guilt

07. The Internet of Love (That Way)

08. Everyone Acts Crazy Nowadays

09. This Doomsday

10. How Many Zeros

11. Not in Love We’re Just High

12. If You’re Going to Break Yourself