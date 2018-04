IL NUOVO DISCO DI KAMASI WASHINGTON è “HEAVEN AND EARTH” ED ESCE IL 22 GIUGNO

Il nuovo album “Heaven & Earth” del rivoluzionario artista Kamasi Washington sarà disponibile dal 22 giugno via Young Turks, distribuzione Self.

Due brani tratti dal doppio album, sono disponibili da oggi. Ascolta “Fists of Fury” (tratto da “Earth”) e “The Space Travelers Lullaby” (tratto da “Heaven”).

Il tanto atteso seguito dell’album di debutto “The Epic”, è composto da due metà, che vedono Washington confrontarsi con la realtà quotidiana attraverso temi cosmici. Ulteriore investigazione del mondo creativo di Washington, “Heaven & Earth” esplora il caos globale attuale e la sua visione del futuro.

Washington ha riunito presso gli Henson Studios di Los Angeles la sua band The Next Band e membri del collettivo The West Coast Get Down, per registrare le 16 tracce contenuto in “Heaven & Earth”. La musica è stata composta, scritta e arrangiata da Washington, con nuovi arrangiamenti da “Hubtones” della leggenda jazz e bebop Freddie Hubbard e dalla colonna sonora di “Fists of Fury”, così come un brano scritto da Ryan Porter.

Thundercat, Terrace Martin, Ronald Bruner, Jr., Cameron Graves, Brandon Coleman, Miles Mosley, Patrice Quinn, Tony Austin e molti altri hanno contribuito alla riuscita di “Heaven & Earth”.

“Heaven & Earth”, nelle sue due ore e mezza di musica, sarà disponibile in versione deluxe doppio CD, quadruplo LP in una copertina doppia apribile e in digitale. Pre-ordina la tua copia QUI.

Per celebrare l’uscita di “Heaven & Earth” Washington partirà per un tour mondiale, che toccherà l’italia per una data unica al Santeria Social Club di Milano, il 16 maggio (more info QUI). Scopri tutte le date del tour su www.kamasiwashington.com