DAMIEN JURADO: 4 DATE LIVE IN ITALIA PER PRESENTARE IL NUOVO DISCO IN USCITA A MAGGIO

DAMIEN JURADO: 4 DATE LIVE IN ITALIA PER PRESENTARE IL NUOVO DISCO IN USCITA A MAGGIO

Damien Jurado annuncia il ritorno in Italia per presentare dal vivo il suo nuovo disco “The Horizon Just Laughed” in uscita il prossimo 4 maggio su Secretly Canadian.

Il disco, che arriva a due anni di distanza dal precedente “Visions Of Us On The Land” – ultimo capitolo della trilogia di Maragopa, composta da “Maraqopa” del 2012,

“Brothers and Sisters of the Eternal Son” del 2014 e “Visions of Us on the Land” del 2016 – è il primo lavoro completamente autoprodotto negli ormai 20 anni di carriera dell’artista di Seattle.

Registrato con Alex Bush presso i Sonikwire Studio di Irvine, California, “The Horizon Just Laughed” è anticipato dal singolo “Over Rainbows And Rainier”, il cui video è stato diretto da Jordan Halland:

Damien Jurado sarà in Italia ad Ottobre:

Lunedì 29 ottobre @ Arci Bellezza Milano

Via Giovanni Bellezza, 16/A, 20136 Milano MI

Prevendite su www.ticketone.it da Venerdì 13 Aprile

Martedì 30 ottobre @ Monk Roma

Via Giuseppe Mirri, 35, 00159 Roma RM

Prevendite su www.i-ticket.it da Venerdì 13 Aprile

Giovedì 1 novemreb @ Barezzi Festival Parma

Presto in vendita

Venerdì 2 novembre @ Bronson Ravenna

Via Cella, 50, 48124 Madonna Dell’albero RA

Prevendite su www.vivaticket.it da Venerdì 13 Aprile