I LUMP SONO LAURA MARLING E MIKE LINDSAY DEI TUUNG. ESORDIO A GIUGNO, ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO.

Nuovo progetto formato dalla folk singer inglese Laura Marling e da Mike Lindsay dei Tuung.

“Lump”, l’omonimo esordio del duo, uscirà il 1° giugno per Dead Oceans.

Guarda il video del primo singolo “Curse Of The Contemporary”:

Il video animato è stato realizzato da Esteban Diacono.

Il singolo “Curse of the Contemporary” uscirà in una limitata edizione in vinile per il Record Store Day 2018.

“Lump” tracklist

1. Late To The Flight / 2. May I Be The Light / 3. Rolling Thunder

4. Curse Of The Contemporary / 5. Hand Hold Hero / 6. Shake Your Shelter

7. LUMP is a Product (Credits)