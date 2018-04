TRACK: WOJTEK THE BEAR – MADE OUT OF MAPS

TRACK: WOJTEK THE BEAR – MADE OUT OF MAPS

Ehi, chi si rivede. Ricordavo con piacere questa band guitar-pop scozzese che risponde al nome di Wojtek the Bear: il loro singolo “Dead from the Waist Up”, datato 2016, mi era piaciuto non poco. Niente di imprescindibile certo, ma un piacevolissimo biglietto da visita, seguito dall’ EP “Second Nature” che metteva in luce un genuino approccio melodico tra Belle and Sebastian e Frightened Rabbit, con la madrepatria Scozia che infondeva il gusto di band storiche nel DNA di questi ragazzi.

Ora i Wojtek The Bear tornano con un nuovo singolo, “Made Out of Maps”, che ovviamente è una delizia (pare di sentire i Bluetones trapiantati in Scozia) e anticipa il disco “A Talent for Being Unreasonable” atteso per il 25 maggio!