A GIUGNO IL PRIMO ALBUM DEI ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER. “TALKING STRAIGHT” è IL PRIMO SINGOLO

I Rolling Blackouts Coastal Fever si erano messi in luce grazie a un paio di buoni EP e ora la band australiana ha annunciato i dettagli del suo primo lavoro sulla lunga distanza, “Hope Downs”, in uscita il prossimo 15 giugno per la Sub Pop Records. Scritto per la maggior parte nella loro sala prove a Melbourne, questo debutto è stato registrato live nel Northern New South Wales nell’inverno del 2017 insieme all’ingegnere e produttore Liam Judson. Il gruppo indie-rock australiano lo anticipa con il singolo “Talking Straight”, di cui potete vedere il video qui sotto.

“Hope Downs” Tracklist:

1. An Air Conditioned Man

2. Talking Straight

3. Mainland

4. Time In Common

5. Sister’s Jeans

6. Bellarine

7. Cappuccino City

8. Exclusive Grave

9. How Long?

10. The Hammer