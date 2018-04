GUARDA GLI ARCADE FIRE IN CONCERTO A LONDRA INSIEME A FLORENCE WELCH E BOY GEORGE

Gli Arcade Fire sono nel mezzo del loro tour UK e nelle 3 date consecutive londinesi, alla SSE Wembley Arena, non hanno mancato di portare sul palco alcuni ospiti eccellenti.

Mercoledì sera era stata la volta di Chrissie Hynde, presente per la cover di “Don’t Get Me Wrong” dei suoi Pretenders, mentre giovedì ad affiancare Win Butler e soci era stato Jarvis Cocker per la cover di “Cunts Are Still Running The World”, brano contenuto in “Children of Men soundtracks” disco solista del leader e voce dei Pulp.

Ieri notte gli ospiti sono stati due. Per prima è apparsa on-stage Florence Welch per “Dog Days Are Over”, canzone dei Florence + The Machine poi durante il classico bis da dietro le quinte si è affacciato Boy George per cantare “Karma Chameleon” hit storico dei Culture Club.

Ecco i video della serata: