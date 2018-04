Kendrick Lamar si è aggiudicato il Premio Puliter 2018 per la Musica.

Premiato il suo ultimo disco “DAMN” definito in fase di premiazione: a virtuosic song collection unified by its vernacular authenticity and rhythmic dynamism that offers affecting vignettes capturing the complexity of modern African-American life.

“DAMN”, pubblicato lo scorso anno, era stato in precedenza nominato in varie categorie dei recenti Grammy Awards vincendo il premio per “Best Rap Album”.