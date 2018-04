LA 4AD SCARICA TORRES PER NON ESSERE COMMERCIALMENTE DI SUCCESSO

Con un polemico post pubblicato sul suo profilo twitter Mackenzie Scott cantautrice che si ‘nasconde’ dietro il moniker di Torres ha comunicato di essere stata ‘scaricata’ dalla sua label, la 4AD:

La mia etichetta, la 4AD, ha deciso di cancellare l’accordo di 3 dischi perchè nono sono abbastanza commercialmente di successo. Gli auguro il meglio. E anche fanculo all’industria della musica. Xo, Mackenzie.

My former label, @4AD_Official, has decided to drop me from a 3 album deal for not being commercially successful enough. I wish them all the best. Also, fuck the music industry. Xo, Mackenzie

— TORRES (@torreslovesyou) April 16, 2018