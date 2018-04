“THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL” COMPIE 20 ANNI E LAURYN HILL LO SUONA PER INTERO IN TOUR

Il debutto solista di Lauryn Hill, “The Miseducation of Lauryn Hill” compie quest’anno 20 anni, usciva infatti il 25 agosto 1998.

L’ex voce dei Fugees celebrerà questo importante traguardo suonando per intero il disco in un lungo tour che per ora toccherà solo gli Stati Uniti.

Ecco le date complete:

Ms Lauryn Hill – 2018 Tour Dates

JUL 5 – Veterans United Home Loans Amphitheater at Virginia Beach Virginia Beach, VA

JUL 8 Sun 6 PM · Jiffy Lube Live Bristow, VA

JUL 11 Wed 6:30 PM · Blue Hills Bank Pavilion Boston, MA

JUL 13 Fri 6:30 PM · The Festival Pier at Penn’s Landing Philadelphia, PA

JUL 15 Sun 6 PM ·Northwell Health at Jones Beach Theater Wantagh

JUL 18 Wed 6 PM · Budweiser Stage Toronto, ON, Canada

JUL 20 Fri 12 AM · s Michigan Lottery Amphitheatre Sterling Heights

JUL 25 Wed 7 PM · Charlotte Metro Credit Union Amphitheatre Charlotte, NC

JUL 26 Thu 6:30 PM · Red Hat Amphitheater Raleigh, NC

JUL 29 Sun 6 PM · Al Lang Stadium Saint Petersburg, FL

JUL 31 Tue 6 PM · Bayfront Park Miami Miami, FL

AUG 2 Thu 6:30 PM · Daily’s Place Jacksonville, FL

AUG 3 Fri 6 PM · Chastain Park Amphitheatre Atlanta, GA

AUG 5 Sun 6 PM CDT · Metro Nashville Municipal Auditorium Nashville, TN

AUG 8 Wed 7 PM · PNC Bank Arts Center Holmdel, NJ

SEP 7 Fri 7 PM PDT · The Joint at Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas, NV

SEP 9 Sun 6:30 PM PDT · Cal Coast Credit Union Open Air Theatre San Diego, CA

SEP 12 Wed 6 PM PDT ·Rose Quarter Portland, OR

SEP 14 Fri 6 PM PDT · Deer Lake Burnaby, BC, Canada

SEP 15 Sat 6 PM PDT · accesso ShoWare Center Kent, WA

SEP 20 Thu 8 PM PDT · Shoreline Amphitheatre At Mountain View Mountain View, CA

SEP 22 Sat 8 PM MST · Comerica Theatre Phoenix, AZ

SEP 24 Mon 7 PM MDT · Isleta Amphitheater Albuquerque, NM

SEP 26 Wed 7 PM MDT · Red Rocks Park and Amphitheatre Morrison, CO

SEP 29 Sat 7:30 PM CDT · Smart Financial Centre at Sugar Land Sugar Land, TX

SEP 30 Sun 6:30 PM CDT · The Pavilion at Toyota Music Factory Irving, TX

OCT 3 Wed 7 PM CDT · UNO Lakefront Arena New Orleans, LA

OCT 5 Ms. Lauryn Hill Fri 6 PM CDT · Chaifetz Arena St. Louis, MO