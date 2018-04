OTTIME NOVITà ‘ITALOGAZE’: IN ARRIVO I NUOVI ALBUM DI STELLA DIANA E IN HER EYE

Che l'”italogaze” sia in ottima forma non lo diciamo noi di IFB ma lo dimostrano le uscite molto interessanti che hanno saputo dar vita a un vero e proprio movimento. La notizia delle future uscite degli album di Stella Diana e In Her Eye non può che riempirci di aspettative.

I veterani dello shoegaze italiano, i napoletani Stella Diana pubblicheranno il 25 maggio su Vipchoyo Sound Factory (IT) e Siete Senoritas Gritando (ES) il successore di “Nitocris” (2016). “57” per ora è anticipato da questo breve video, che in realtà è l’antipasto dell’imminente nuovo singolo.

Le note stampa parlano di un disco in cui ogni canzone è stata composta con la libertà più totale, senza pressione e senza schemi, cercando di creare un suono sognante, delicato ed irreale. Onirico come i testi, ermetici, e usati solo come un colore in più in ogni canzone, anche se, in genere, quello che descrivono è sempre la solitudine e l’incomunicabilità tra le persone.

Nel frattempo anche i milanesi In Her Eye annunciano un nuovo album, ricordando che la band suonerà anche al festival shoegaze italiano ‘In A State Of Flux’ il 4 maggio al Circolo Ohibò di Milano con Yellow Traffic Light, The Mystic Morning e Novanta.

L’album si intitolerà ‘Change’ e uscirà il 1 giugno.

Negli ultimi anni, i membri storici della band (Aldo Bernuzzi, Giuseppe Galotti e Stefano Schiavella) sono passati attraverso diverse “trasformazioni”: relazioni, nascite, filosofie di vita. Anche la formazione è cambiata: con l’entrata nella band di Raffaele Bocchetti (già Stella Diana), il suono classico degli In Her Eye si rielabora e si arricchisce di nuove sfumature.

Restiano in attesa dei primi assaggi musicali.