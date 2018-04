SI CHIAMA “UNIFORM DISTORTION” IL NUOVO ALBUM DI JIM JAMES: GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “JUST A FOOL”

A distanza di meno di due anni da “Eternally Even”, Jim James ritorna con il suo terzo LP solista, “Uniform Distortion”, in uscita il prossimo 29 giugno via ATO Records. Il disco, che è stato co-prodotto dallo stesso frontman dei My Morning Jacket insieme a Kevin Ratterman, è stato registrato al La La Land Studio di Lousiville. James ha inoltre rilasciato il primo singolo estratto dalla nuova fatica: il brano si chiama “Just A Fool” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Ellis Bahl.

“Uniform Distortion” Tracklist:

1. Just A Fool

2. You Get To Rome

3. Out Of Time

4. Throwback

5. No Secrets

6. Yes To Everything

7. No Use Waiting

8. All In Your Head

9. Better Late Than Never

10. Over And Over

11. Too Good To Be True