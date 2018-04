ECCO “TOWING THE LINE”, IL SECONDO SINGOLO DAL NUOVO ALBUM DI BEN HOWARD

Ben Howard, che vedremo il prossimo 4 luglio all’Anfiteatro Del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) all’interno della rassegna Tener-A-Mente, ha rilasciato un secondo singolo dal suo nuovo album, “Noonday Dream”, in uscita il prossimo 1° giugno via Island Records. Il brano si chiama “Towing The Line” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Noonday Dream” Tracklist:

1. Nica Libres

2. The Towing Of The Line

3. A Boat To An Island On The Wall

4. What The Moon Does

5. Someone In The Doorway

6. All Down The Mines (interlude)

7. The Defeat

8. A Boat To An Island, Part II / Agatha’s Song

9. There’s Your Man

10. Murmurations