Un titolo che è già tutto un programma per i Fidlar (che ricordiamo saranno il 10 luglio a Cesena), che finalmente piazzano il nuovo singolo che segue la cover dei Nirvana di “Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle”.

Il motto di questo ultimo singolo pare proprio essere il bere e il divertirsi, caratteristiche che non sono mai mancate ai nostri ragazzi! “I wanna lose my mind and lose track of time/ Won’t somebody please just give me some alcohol?”