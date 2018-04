TRACKS: THE MU-TONES – SLAB CITY RECORDS

Siamo convinti che il nome di Anthony Grantham, se amate il brit-pop, vi dirà sicuramente qualcosa, visto che è stato il chitarrista dei favolosi Marion. Ora, insieme a Alex Redhead al basso e Peter Gray alla batteria ha dato il via al progetto The Mu-Tones, che con solo un brano si presenta benissimo, con queste pulsioni garage-rock che esplodono in una melodia travolgente. Anthony parla così della sua band e delle canzoni: “Some of them are about how I feel, and some of them show how I feel without making a lot of sense“.

Ottimo esordio!