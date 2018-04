IL NUOVO DISCO DEGLI ARCTIC MONKEYS HA RISCHIATO DI ESSERE PUBBLICATO COME ALBUM SOLISTA DI ALEX TURNER

In una recente intervista rilasciata ad NME gli Arctic Monkeys hanno parlato dell’approccio ai testi e la nuova direzione del sound che la band ha intrapreso per il nuovo “Tranquility Base Hotel & Casino” disco in uscita venerdì 11 maggio 2018 e che ad un certo punto ha rischiato di essere pubblicato come album solista del leader e cantante Alex Turner.

Le canzoni del sesto disco, a differenza del precedente “AM”, sono state composte al pianoforte processo che ha particolarmente soddisfatto Turner:

Mi sono messo in gioco scrivendo seduto al piano, una cosa che non avevo mai fatto prima. Questo mi ha dato la possibilità di andare in ‘posti’ dove avevo avuto difficoltà ad andare in precedenza. Mi ha permesso di capire più cose di me stesso.

Il chitarrista Jamie Cook ha poi rivelato come non c’era intenzione di pubblicare un “AM” seconda versione e che il prossimo disco, ad un certo punto, veniva considerato come un album solista di Alex Turner:

Credo che all’inizio il fatto che fosse così minimale – piano, voce e chtarra – facesse venire nella mente di Alex due tipi di pensieri ‘sono gli Arctic Monkeys oppure io sto andando in un’altra direzione con tutto questo?’ e ad essere sinceri io inizio a vederla come questa seconda ipotesi.

e ancora:

Non è il tipo di cose che abbiamo suonato in passato, non è guitar-heavy, ci vuole un pò di più per capirlo.