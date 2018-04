LIAM GALLAGHER, RICHARD ASHCROFT E ALTRI BIG APRIRANNO I CONCERTI UK DEI ROLLING STONES

I Rolling Stones a partire dal prossimo mese attraverseranno la Gran Bretagna con una serie di date estive.

Particolarmente interessante la scelta degli artisti di apertura che arricchiranno gli eventi di Jagger e soci.

Liam Gallagher, Richard Ashcroft, Florence & The Machine ma anche The Vaccines, The Specials, Elbow e James Bay sono i nomi scelti come supporto per le 8 date in posti ‘importanti’ come l’Old Trafford di Manchester, il London Stadium e lo stadio Murrayfield di Edinburgo.

Ecco la lista completa di date e supporti:

22 maggio, London Stadium – Liam Gallagher

25 maggio, London Stadium – Florence & The Machine

29 maggio, St Mary’s Stadium, Southampton – The Vaccines

02 giugno, Ricoh Arena, Coventry – The Specials

05 giugno, Old Trafford, Manchester – Richard Ashcroft

09 giugno, BT Murrayfield Stadium, Edinburgh – Richard Ashcroft

15 giugno, Principality Stadium, Cardiff – Elbow

19 giugno, Twickenham Stadium, Londra – James Bay