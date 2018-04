THE SUBWAYS: A LUGLIO DATA GRATUITA A PERUGIA

Tornano in Italia i The Subways. La band inglese farà una tappa estiva a ingresso libero il prossimo 8 luglio a Perugia, dove si svolgerà, presso i Giardini del Frontone, la manifestazione L’Umbria Che Spacca.

Il terzetto inglese composto da Billy Lunn (voce e chitarra), Charlotte Cooper (voce e basso) e Josh Morgan (batteria) è una delle live band più interessanti in circolazione: con il loro sound esplosivo e le loro performance adrenaliniche travolgono le folle generando circle pits, stage diving e ondate di crowd surfing. Ogni loro esibizione è un vero rock’n’roll party, caratteristica che gli ha permesso, negli anni, di calcare i main stage di più di 100 festival internazionali in 20 stati diversi. La loro ultima produzione discografica è “The Subways” (2015) descritta dal frontman Billy: “100% The Subways, it’s all us, we wrote, produced, and mixed the album ourselves.”

Giovanissimi ma forti di più di dieci anni di carriera i The Subways sono pronti a esibirsi con l’energia che li contraddistingue sin dagli esordi, per regalarvi una serata di emozioni e divertimento che non dimenticherete facilmente!

THE SUBWAYS

08 luglio 2018 | L’Umbria Che Spacca

Giardini del Frontone | Perugia

Ingresso libero