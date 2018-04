AL TODAYS FESTIVAL ANCHE GLI EDITORS

Dopo gli annunci degli unici concerti italiani di The War On Drugs, My Bloody Valentine, King Gizzard And The Lizard Wizard e Echo And The Bunnymen il TOdays Festival aggiunge un ulteriore peso massimo alla sua line-up.

Gli Editors si esibiranno per il festival torinese domenica 26 agosto:

Domenica 26 Agosto 2018

Ingresso: 25eur + d.p.

+ altri artisti da annunciare

Prevendite attive da ora: www.ticketone.it

Questo il recap del festival:

TOdays Festival @ sPAZIO211 open air

Parco Sempione, Via Cigna 211 – Torino (It)

apertura porte: ore 18:00 / inizio concerti: ore 19

biglietto singola giornata (con accesso a sPAZIO211): 25 eu + d.p.

abbonamento 3 giorni (24, 25 e 26 agosto con accesso a tutti i concerti): 80 eu + d.p.

Informazioni e prevendite biglietti singoli ed abbonamenti:

Ticketone – www.ticketone.it – ph: 892 101 e presso tutti i punti vendita autorizzati

Venerdì 24 Agosto:

The War On Drugs,King Gizzard And The Lizard Wizard, more t.b.a.

Sabato 25 Agosto:

My Bloody Valentine,Echo And The Bunnymen, more t.b.a.

Domenica 26 Agosto:

Editors, more t.b.a.