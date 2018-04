I BLOSSOMS A MILANO IN OTTOBRE

I Blossoms, band di Stockport, Greater Manchester, tornano in Italia per una data al Tunnel Club di Milano, venerdì 12 ottobre 2018. Sarà l’occasione per la band inglese di presentare dal vivo i brani del nuovo album “Cool Like You” in uscita il 27 aprile.

PREZZO BIGLIETTI:

Posto Unico € 15,00 + diritti di prevendita

Biglietti in prevendita esclusiva per gli iscritti MyLiveNation dalle ore 10 di giovedì 26 aprile.

Biglietti in vendita su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10 di venerdì 27 aprile.

I Blossoms, osannati da pubblico e critica, nel 2016 hanno pubblicato per Virgin / EMI il loro omonimo album di debutto, che è subito balzato in vetta alla classifiche dei dischi più venduti raggiungendo il numero uno della chart UK.

Negli ultimi due anni sono stati tra i protagonisti della scena live con concerti sold out e partecipazioni nei più importanti festival internazionali come Glastonbury, Field Day, Bilbao BBK, Rock Werchter, The Great Escape, T in the Park, Parklife, Reading Festival e Leeds Festival, oltre che special guest del tour di Noel Gallagher.

Il 27 aprile 2018 è previsto in uscita il nuovo e attesissimo album, “Cool Like You”, pubblicato sempre per Virgin / EMI, anticipato dal singolo “I Can’t Stand It”, una canzone ispirata in parte dal film cult “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (Se mi lasci ti cancello) di Michel Gondry.