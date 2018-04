UNA VALANGA DI RISTAMPE IN VINILE PER ROLLING STONES, BREEDERS E TEENAGE FANCLUB

Pensavate che, con l’arrivo dell’estate, si potesse anche mettere da parte un po’ di soldi per pensare alle vacanze? No, ovviamente non sarà così, perché l’industria musicale non dorme mai e per il portafoglio dei collezionisti sono sempre dolori.

3 band decisamente importanti come Rolling Stones, Breeders e Teenage Fanclub hanno deciso di ristampare in vinile le loro produzioni e il tutto ovviamente non può che fare gola.

Per quanto riguarda i Breeders, il debutto del gruppo “Pod” (1990), “Last Splash” del 1993, “Title TK” del 2002 e “Mountain Battles” del 2008 vedranno la luce il 18 maggio via 4AD. Tutti e quattro i titoli sono attualmente disponibili per il pre-ordine qui. Ovviamente il tutto è reso ancora più interessante anche perché sono titoli, almeno in vinile, decisamente fuori catalogo.

Gli Stones vanno di cofanettone in edizione limitata. “Studio Albums Vinyl Collection: 1971-2016” esce per ABKCO il 15 giugno. Tra i 15 titoli presenti troveremo classici come “Sticky Fingers”, “Some Girls” and “Exile on Main St.”. Si parla ovviamente di album rimasterizzati che manteranno anche la loro identità grafica più qualche gustosa chicca. Qui il pre-order.

Gli scozzesi Teenage Fanclub celebrano il loro storico periodo alla Creation Records ristampando gli album usciti per l’etichetta, tutti con un 7″ bonus. Stiamo parlando di capolavori come “Bandwagonesque”, “Thirteen”, “Grand Prix”, “Songs From Northern Britain” e “Howdy!”. La band in novembre farà anche un tour inglese per celebrare live queste ristampe. Il tutto è ordinabile qui.