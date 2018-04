VINCI BIGLIETTI PER IN A STATE OF FLUX FESTIVAL 2018 LIVE @ CIRCOLO OHIBò, MILANO, VENERDì 4 MAGGIO 2018

VINCI BIGLIETTI PER IN A STATE OF FLUX FESTIVAL 2018 LIVE @ CIRCOLO OHIBò, MILANO, VENERDì 4 MAGGIO 2018

Vi regaliamo 2 biglietti per n A State Of Flux Festival 2018 al Circolo Ohibo di Milano.

Aggiudicarsi il premio e’ facile. Inviate una mail con oggetto “Voglio FLUX” all’indirizzo eventi@indieforbunnies.com

Nella mail inoltre indicate un vostro nome o nickname. In caso di vittoria lo pubblicheremo su questa pagina.



Tra le mail che riceveremo sorteggeremo due fortunati vincitori ai quali assegneremo 1 biglietto ognuno.

Circolo Ohibò e Costello’s

presentano

IN A STATE OF FLUX FESTIVAL

The Yellow Traffic Light

The Mystic Morning

In Her Eye

Novanta

4 MAGGIO 2018

Circolo Ohibò – Milano

Via Brembo, ang. Via Benaco, 1 (Milano)

Apertura porte ore 21:00

Ingresso in cassa 5€ + tess. ARCI

Il primo festival shoegaze italiano, itinerante e aperto all’entusiasmo di chi alzerà la mano per far sentire la sua voce e la sua distorsione. La seconda edizione dell’ In a State of Flux Fest, avrà luogo sul palco del Circolo Ohibo’il prossimo 4 maggio con tre band fieramente “Italogaze”:Yellow Traffic Light (TO), The Mystic Morning(MI), In Her Eye(MI) e Novanta(MI). Dopo questo primo appuntamento, In a State of Flux lancerà l’organizzazione che offrirà agli shoegazer italiani e a tutto l’indie psichedelico la cornice per conoscersi e, soprattutto, farsi conoscere.

Nato a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta in Gran Bretagna, lo shoegaze è stato per una breve stagione un ricco sottobosco indie che ha arricchito la musica psichedelica di nuove sonorità sognanti ed espanse. Da qualche anno ormai quel movimento, spazzato via prematuramente dalla moda brit pop di metà 90s, ha visto emergere nuovi alfieri come DIIV, Deerhunter o Alcest. In Italia, band come Be Forest, Rev Rev Rev e Stella Diana, sono fra i nomi più interessanti di questa nuova evoluzione del genere.

Il nucleo centrale di In a State of Flux, è dunque lieto d’invitare la vostra realtà editoriale alla serata che inaugura il progetto destinato a “fare rete” in tutta Italia.