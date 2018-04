“THE CLEAN ROOM” è IL NUOVO SINGOLO DEGLI ARTMAGIC DI RICHARD OAKES DEGLI SUEDE. IL SECONDO ALBUM ESCE A GIUGNO

Gli Artmagic sono il progetto di Richard Oakes, il chitarrista dei Suede, insieme al produttore Sean McGhee (Alison Moyet, Robin, Alanis Morissette). La band inglese i dettagli del suo secondo LP, “The Songs Of Other England”: questo sophomore, che uscirà il prossimo 15 giugno a distanza di sei anni dal loro debutto, “Become The One You Love”, è stato prodotto dallo stesso McGhee e masterizzato da Mark Evans. Il primo singolo si chiama “The Clean Room” e lo potete ascoltare qui sotto.

“The Songs Of Other England” Tracklist:

1. The Choice

2. Down In The River

3. Forever In Negative

4. Submerged

5. You

6. A Homecoming

7. Heaven Is Here

8. Half-Life

9. Blue On Blue

10. The Spark

11. The Gift Of Flight