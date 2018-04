ASCOLTA PER INTERO IL NUOVO DISCO DI MARK KOZELEK

Sul finire del 2017 Mark Kozelek aveva dichiarato di essere pronto a pubblicare ben 2 album nel 2018.

Il primo, intitolato “Mark Kozelek”, è da oggi in full-streaming sul sito dell’artista.

Anticipato nelle scorse settimane da due estratti, “This Is My Town” e “My Love For You”, questo nuovo disco self-titled contiene 11 brani registrati in stanze di albergo di San Francisco.

Il brano “Young Riddick Bowe” è ispirato al pugile Riddick Bowe, mentre l’unico ospite musicale lo troviamo in “Sublime” pezzo dove suona la batteria l’ex Sonic Youth Steve Shelley.

“Mark Kozelek” tracklist:

01 This Is My Town

02 Live In Chicago

03 The Mark Kozelek Museum

04 My Love For You Is Undying

05 Weed Whacker

06 Sublime

07 Good Nostalgia

08 666 Post

09 The Banjo Song

10 Young Riddick Bowe

11 I Cried During Wall Street