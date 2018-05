NEL 2019 USCIRà IL NUOVO ALBUM DEGLI SLEEPER, STORICI PALADINI DEL BRIT-POP

Non possiamo neanche parlare di sorpresa, perché comunque gli Sleeper sono tornati live già da un po’, però l’annuncio del nuovo album (dopo più di 20 anni) non può che fare felici tutti i fan della storica band anni ’90, guidata dalla deliziosa Louise Jane Wener. La formazione inglese, conosciutissima per brani storici come “Inbetweener”, “What Do I Do Now?”, “Sale Of The Century” e “Nice Guy Eddie” è pronta a dare il via alla sua campagna, per finanziare il nuovo album, su PledgeMusic.

Visto il successo dell’ultimo tour, crediamo proprio che gli Sleeper non avranno problemi a raggiungere la quota per completare il finanziamento. La band, giustamente, si dimostra più carica che mai: “So much has happened. So much to write about. We couldn’t be more excited about the new material” e se sono eccitati loro per le nuove canzoni, beh, non possiamo che esserlo anche noi. Attendiamo i primi assaggi, che forse saranno proposti nel tour inglese che la band inizierà a novembre.