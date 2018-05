WISHLIST: I 10 DISCHI PIU’ ATTESI DI MAGGIO 2018

Ogni mese escono valanghe di dischi. Pure troppi a volte. Starci dietro non è facile, nemmeno per noi. Così sulla nostra personale agenda ne abbiamo selezionati, in anticipo, dieci che, forse, potrebbero (nel bene o nel male) colpirci. Magari ci sbagliamo, ma la buona volonta ce l’abbiamo messa.

FRANK TURNER

Be More Kind

[Xtra Mile]

Release date: 4 maggio

Dopo aver dichiarato di voler cambiare e di aver finito un ciclo con “Positive Songs For Negative People”, Frank Turner torna con il settimo album, dalle forti emozioni e con testi di aspetto “politico e personale”. Prodotto dai due ex White Denim Austin Jenkins e Joshua Block, insieme a Charlie Hugall (Florence And The Machine, Swim Deep), con il nuovo disco il cantautore nativo del Bahrain “ha voluto provare a uscire dalla sua comfort zone e a fare qualcosa di nuovo“. Nei singoli anticipatori, infatti, si sentono spunti interessanti come gli archi della title-track, “Be More Kind”, o i synth della morbida “Blackout” e l’atmosfera più elettrica e dancey di “Make America Great Again”, pur sempre dallo spirito punk. Siamo più che ottimisti sul risultato finale.

BELLY

Dove

[Belly Touring]

Release date: 4 maggio

Dopo 23 anni d’assenza tornano i Belly, la band di Boston guidata da Tanya Donelly, ex Throwing Muses e Breeders. Ci fa molto piacere rivederli poi in formazione originale, anche perché i loro primi due album ci erano piaciuti parecchio. I due singoli anticipatori non ci fanno gridare al miracolo, ma francamente nessuno era pronto a farlo: due canzoni piacevoli. Bentornati anni ’90.

ICEAGE

Beyondless

[Matador]

Release date: 4 maggio

Cosa hanno di particolare gli Iceage? Parecchie cose straordinarie

Richard Hell non ha dubbi: per i quattro danesi è arrivato il momento della definitiva consacrazione.

Ascoltando i primi 4 estratti rilasciati come anticipazioni del quarto disco difficile non essere d’accordo. Il post-punk giovanile del debutto (“New Brigade”, 2011) e le sfuriate hardcore dei successivi due dischi (“You’re Nothing”, 2013 e “Plowing Into The Field Of Love” , 2014) evolvono ora in un suono più personale impreziosito da nuovi elementi come violino e sezioni di fiati (tromba, sassofono e trombone). E poi ci sono i testi del giovane Elias Bender Rønnenfelt definiti sempre da Richard Hell ‘poesia’.

GAZ COOMBES

World’s Strongest Man

[Caroline International]

Release date: 4 maggio

Torna il buon Gaz, sempre pronto a sperimentare e a mettere incampo tutte le idee che passano per la sua testolina. Indie-pop ricco di spunti e di ambizione, visto che, a quanto sembra il disco sarà influenzato da: “Grayson Perry’s Descent of Man, Frank Ocean’s ‘Blonde’, Californian weed, British woodlands, unchecked masculinity, Neu! and hip hop“. Prepariamoci, che Gaz questa volta di carne sul fuoco pare averne anche troppa!

JON HOPKINS

Singularity

[Domino]

Release date: 4 maggio

Con “Singularity” il produttore britannico si appresta a consegnarci il suo lavoro più personale. Techno robusta, ambient psichedelico, il viaggio questa volta ci conduce attraverso i differenti stati psicologici, esperienze meditative, stati di trance vissuti da Hopkins in fase di scrittura. Disco particolarmente consigliato a coloro i quali nutrono ancora dubbi sul fatto che anche l’elettronica possa essere viscerale ed emotivamente onesta.

ARCTIC MONKEYS

Tranquility Base Hotel & Casino

[Domino Recording Co.]

Release date: 11 maggio

Cosa possiamo dire se non…l’album più atteso dell’anno?!!

A quanto sembra non saranno rilasciati singoli anticipatori…

BEACH HOUSE

7

[Sub Pop Records]

Release date: 11 maggio

Il tempo passa e siamo già arrivati all’album numero 7 per il duo composto da Victoria Legrand e Alex Scally. Al di là delle prime anticipazioni, sempre eleganti e in tema con il loro dream-pop visionario, anche la presentazione delle tematiche del disco ci pare interessante: “la bellezza che sorge nel trattare con l’oscurità, l’empatia e l’amore che crescono dal trauma collettivo, il luogo dove si arriva quando si accetta piuttosto che negare“.

ASH

Islands

[Infectious Music]

Release date: 18 maggio

Se il buongiorno si vede dal mattino ci sarà da divertirsi con il nuovo album degli irlandesi Ash. “Buzzkill” è pimpante, esplosiva, scanzonata e melodica come ai bei tempi. In realtà il buon Tim parla di un lavoro anche catartico e in cui sranno toccati temi piuttosto importanti, ma noi restiamo fiduciosi che quetsi 3 ragazzi (perché sembra che il tempo per loro non passi mai) sapranno farci saltare, cantare ed emozionarci anche questa volta!

COURTNEY BARNETT

Tell Me How You Really Feel

[Mom+Pop]

Release date: 18 maggio

Torna la fanciulla di Melbourne, dopo l’album con Kurt Vile, pronta a dare un seguito all’acclamato esordio “Sometimes I Sit And Think, And Sometimes I Just Sit”. Quel disco ci aveva colpito per la buona varietà delle carte disposte sul tavolo, tra anni ’90, slacker rock e power-pop, il tutto condito da una buonissima verve melodica. Riuscirà a fare lo stesso anche nella seconda puntata?

CHVRCHES

Love Is Dead

[Glassnote]

Release date: 25 maggio

L’album più pop dei Chvrches? Beh, pare proprio che andremo a trovare questo con “Love Is Dead”. Il loro synth-pop iper melodico e zuccheroso è pronto a conquistare le classifiche.