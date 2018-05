GOMEZ: LA TOP 10 BRANI

“Bring It On” ha appena compiuto venti anni e per festeggiare una top ten dei migliori brani dei Gomez ci vuole proprio. Certo, provare a racchiudere in dieci brani le tanti anime di una band come loro non è semplice, ma tentar non nuoce. “Bring It The Fuck On” e cominciamo …

10 – BUENA VISTA

2000, da “Abandoned Shopping Trolley Hotline”

Una chicca di quasi nove minuti contenuta in una raccolta di rarità e outtakes, che anticipa di qualche anno la svolta elettronica dei Gomez d’inizio millennio.

STEP INSIDE

2006, da “Five Men In A Hut A’s B’s And Rarities 1996-2004”

Altra compilation, Ben Ottewell al microfono per una ballata sentita, vissuta, profonda e un po’ dark.

TOUCHING UP

2000, da “Machismo ”

Archi, chitarre e ottime atmosfere per una canzone poco citata, tratta da un bell’EP che spesso i Gomez allegano come bonus disc di “Abandoned Shopping Trolley Hotline” o del secondo album “Liquid Skin” o del terzo “In Our Gun”.

SHOT SHOT

2002, da “In Our Gun“

Il terzo album, quello più sperimentale e controverso dei Gomez, che diventano corrosivi, rock ed elettronici. Una svolta che “Shot Shot” rappresenta in pieno, melodica e umorale com’è.

SILENCE

2004, da “Split The Difference”

Sperimentazioni continuano nel quarto album prodotto da Tchad Blake e i Gomez cambiano ancora pelle. Rock e power pop ben fatto come in questo caso.

HOW WE OPERATE

2006, da “How We Operate“

Album numero cinque, un ritorno alle origini per i ragazzi di Southport. E questa è probabilmente una delle loro migliori ballate insieme a “We Haven’t Turned Around”.

WIN PARK SLOPE

2009, da “A New Tide“

I Gomez sono anche questo, quattro minuti e mezzo di delicatezza sonora di gran classe. In quest’album

c’era anche “Airstream Driver”, altrettanto valida.

OPTIONS

2011, da “Whatever’s On Your Mind”

Divertente, grintosa, con un video à la Ok Go diretto da Thibault Debaveye. Tratta da quello che per ora è l’ultimo album dei Gomez.

BRING IT ON

1999, da “Liquid Skin”

Per chi non lo sapesse nel secondo album dei Gomez c’era una canzone che si

chiamava come il loro primo album.

Corsi e ricorsi storici …

WHIPPING PICCADILLY

1998, da “Bring It On”

Primo posto scontato ma forse inevitabile. Poteva andare a uno qualunque dei dodici brani del primo disco. Il video, divertentissimo, non è quello ufficiale

ma girato nel backstage e sul palco dello Shepherd’s Bush Empire dopo la vittoria del Mercury Prize …