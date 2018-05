PETER BUCK E JOSEPH ARTHUR ANNUNCIANO ALBUM E NUOVO VIDEO

Non possiamo certo dire che Peter Buck, dopo lo scioglimento dei R.E.M. se ne sia rimasto tranquillo. Il suo ultimo progetto lo vede collaborae con Joseph Arthur in una band che ha preso il nome collettivo di Arthur Buck. L’album omonimo è atteso per il 15 giugno via New West Records. Nel frattempo ecco il video di “Are You Electrified?”

In una dichiarazione, Arthur ha spiegato: “Il mio primo pensiero è stato, ‘Ehi, darò a Peter il modo di suonare la chitarra acustica su alcune delle cose su cui sto lavorando!’ Così ho iniziato a fargli sentire le mie cose, ma lui era tipo ‘Bello, ma senti qui’. E ha iniziato a suonare accordi e quant’altro, così ho messo giù la chitarra e ho iniziato a cantare sopra le sue modifiche, ed è stato magico e facile: queste grandi canzoni hanno iniziato ad arrivare“.

Buck ha aggiunto: “Sono tutte canzoni nuove, ed è stato spontaneo. La cosa bella del lavorare in quel modo era che non ci doveva essere qualcosa in particolare, il tutto era libero da ogni aspettativa“.

Ecco la tracklist:

1. I Am The Moment

2. Are You Electrified?

3. The Wanderer

4. Forever Waiting

5. If You Wake Up In Time

6. Summertime

7. American Century

8. Forever Falling

9. Before Your Love Is Gone

10. Wide Awake In November

11. Can’t Make It Without You