SI RIVEDONO I COWBOY JUNKIES, ECCO L’ANNUNCIO DEL NUOVO ALBUM “ALL THAT RECKONING” E IL NUOVO SINGOLO

Tornano in pista i longevi Cowboy Junkies, nati a Toronto ormai nel 1985. Lunga è la loro discografia, alla quale si sta per aggiungere un nuovo tassello: “All That Reckoning” uscirà il 13 luglio via Latent Recordings.

In un comunicato stampa, il chitarrista Michael Timmins definisce il lavoro come “il disco più profondo e completo fra quelli che abbiamo mai fatto prima“, aggiungendo poi che “queste canzoni sono sulla resa dei conti a livello personale e sulla resa dei conti a livello sociale. Sta succedendo intorno a noi proprio adesso e nessuno sa dove finirà.”

Il lavoro si concentra su “cuori vuoti, nidi vuoti, sentieri perduti, vite perse e tutta la resa dei conti che determina la fine delle cose e l’inizio di qualcos’altro“. “All That Reckoning Part 1” è il singolo anticipatore.

“Passiamo attraverso la vita costruendo scudi e armature per tutto il tempo, pensando di proteggere coloro che amiamo dalla paura e dalle ansie che si agitano dentro ognuno di noi, ma tutto ciò che stiamo facendo è sistematicamente eliminare queste persone, spingendole via: i muri che erigiamo diventano la nostra prigione emotiva, se siamo fortunati riconosciamo abbastanza presto la cosa e, se siamo fortunati, ritroveremo la via del ritorno“.

Ecco la tracklist completa:

1. All That Reckoning Part 1

2. When We Arrive

3. The Things We Do To Each Other

4. Wooden Stairs

5. Sing Me A Song

6. Mountain Stream

7. Missing Children

8. Shining Teeth

9. Nose Before Ear

10. All That Reckoning Part 2

11. The Possessed