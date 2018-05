VINCI BIGLIETTI PER MARIA ANTONIETTA LIVE @ MONK, ROMA, VENERD’ 11 MAGGIO 2018

Vi regaliamo 2 biglietti per il live di MARIA ANTONIETTA al Monk di Roma.

Aggiudicarsi il premio e’ facile. Inviate una mail con oggetto “Voglio MARIA ANTONIETTA” all’indirizzo eventi@indieforbunnies.com

Nella mail inoltre indicate un vostro nome o nickname. In caso di vittoria lo pubblicheremo su questa pagina.



Tra le mail che riceveremo sorteggeremo due fortunati vincitori ai quali assegneremo 1 biglietto ognuno.

Ti ricordiamo che l’ingresso al Monk è riservato ai soli soci possessori della tessera Arci 2018.

➟ REGISTRATI online tramite il form QUI

➟ RITIRA la Tessera all’ingresso, versando il contributo annuale.

Tra Registrazione e Ritiro devono intercorrere circa 24h, quindi non ridurti all’ultimo momento!!

VENERDI 11 MAGGIO 2018

Open > h20.00

Maria Antonietta h22.30

E’ uscito venerdì 26 gennaio su Spotify e sulle altre piattaforme digitali #DELUDERTI, la prima canzone e title-track che anticipa il nuovo album di Maria Antonietta, uscito il 30 marzo per La Tempesta – distribuzione Believe.

A raccontarlo lei stessa con queste parole:

– Quante volte per compiacere gli altri, per accaparrarsi amore e approvazione cambiamo le nostre parole, smussiamo i nostri atti? Quante volte per non deludere le aspettative, spesso anche le nostre, non semplifichiamo quello che pensiamo, non lo edulcoriamo, non sacrifichiamo la nostra complessità? La tentazione anche per me spesso è forte ma in questa vita non si assomiglia mai ad una linea di contorno e anche se sarebbe molto più facile esistere in una forma semplice non si può farlo, io non riesco perlomeno. E se tutte le cose che sono a volte non potranno che deluderti, ti deluderò con una certa soddisfazione e forse anche con un sorriso sulle labbra, perché permettersi di deludere è un atto di coraggio e un atto di fiducia per arrivare al quale si lavora una vita intera.-.

MARIA ANTONIETTA ha prodotto DELUDERTI con Giovanni Imparato (Colombre) avvalendosi su alcuni brani della collaborazione di Tommaso Colliva e Fabio Grande che ha anche mixato il disco. Il nuovo e terzo lavoro arriva dopo un album omonimo prodotto da Dario Brunori datato 2012 e da SASSI del 2014.