Anche se “Nihilistic Glamour Shots” è il loro album d’esordio, non

possiamo certo dire che i Cabbage siano una band che ama stare

nell’anonimato. Attivi dal 2015 hanno pubblicato più di trenta singoli e

tre EP i cui brani sono inclusi nella compilation “Young, Dumb and Full

Of…” uscito nel 2017.

I cinque componenti della band e più precisamente Lee Broadbent

(voce),Joe Martin ( voce, chitarra), Eoghan Clifford (chitarra), Asa

Morley (batteria) e Stephen Evans (basso) sono originari di Mossley,

piccola cittadina a 15 chilometri da Manchester.

Si sono rapidamente guadagnati un ruolo di spicco nella scena neo punk

britannica dove portano freschezza e vitalità condite da aspra

irriverenza, quello sporco e sozzo senso dello humour e quella

spavalderia, a tratti selvaggia e rozza che caratterizza anche le loro

esibizioni live. Vi invito a dare un”occhiata al video del loro singolo

“Dinner Lady” pubblicato un paio d’anni fa per rendervi conto di come i

Cabbage non siano di certo entrati in punta di piedi chiedendo

“permesso” nella scena musicale alternativa britannica, che, diciamolo

francamente, da tempo sta aspettando con una certa impazienza una band

in grado di appassionare e coinvolgere le masse. Per il momento il

quintetto ci sta a modo suo riuscendo anche grazie ai loro eccessi che

la stampa ed i media inglesi hanno amplificato come nell’ormai famoso

fatto accaduto un anno fa al Kentish Town Forum di Londra. Una giovane

ragazza che attendeva con ansia l’esibizione dei Kasabian, si è trovata,

a sua insaputa, coinvolta nello spettacolo che il cantante della band di

supporto ( i Cabbage ovviamente) inscena -come parte dello spettacolo-

simulando un atto sessuale poco romantico. Anche se l’episodio fu

chiarito la sera stessa con Lee a stringere la mano del padre della

povera ragazza ( anche lui presente al concerto ) il tweet di Nicole

Rushworth che denunciava l’accaduto fece molto scalpore e mise Lee e la

sua band sotto una cattiva luce.

Ma cosa hanno i Cabbage di così particolare? Cosa li rende così speciali?

Sicuramente uno dei motivi sono i testi. Joe Martin ha le carte in

regola per diventare un punto di riferemento per chi ha sete di parole

pesanti e gravide di significati. I suoi testi hanno la capacità di

farci riflettere, trattano di politica e di problemi sociali, la sua è

poesia grezza, diretta, parole e frasi che spaccano la dura pietra

perché sanno colpire la crepa, il punto più debole e sensibile.

Temi così importanti e scottanti vengono però narrati attraverso la loro

visione kafkiana e visionaria, creando nella nostra immaginazione

immagini stravaganti e goffe, spesso grottesche.

La collaborazione con James Skelly ha contribuito all’evoluzione in

termini musicali della band che ha poi potuto contare anche su Rich

Turvey per la produzione dell’album. Non aspettiamoci l’accompagnamento

d’archi di Eleonor Rigby ovviamente.

Una band prolifica come i Cabbage non ha mai badato troppo agli

arrangiamenti, questo fa parte del loro stile.

In quest’album però c’è molta più attenzione per i particolari, chitarre

più dialoganti e le voci di Lee e Joe più incisive.

I dodici brani inclusi in questo debutto hanno ritmi e caratteristiche

dissimili, è questa la grande novità che potrebbe sorprendere i fan

della prima ora.

Rispetto al passato troviamo brani più “d’atmosfera” come “Perturabo” e

“Disinfect Us” con percepibili influenze blues e la surreale marcia

funebre “Reptiles State Funeral”, una “Margaret on the Guillotine” dei

tempi moderni. Ci imbattiamo in momenti decisamente più pop, come la

sorniona e ‘countryggiante’ “Exhibit A” e ‘ Gibraltar Ape” dove la

parte ritmica la fa da padrona con la linea di basso e batteria che da

sola sostiene il brano con lo splendido solo di chitarra nel finale a

prendersi una sostanziale rivincita.

Il brano di apertura “Preach to The Converted” è invece in pieno stile

Cabbage: un garage punk con il classico ritornello surf ed una linea di

basso ipnotica che ci introduce alla successiva “Arms of Pleonexia”,

vero gioiello post punk dell’album, dove Lee e Joe duettano vocalmente

trattando il triste tema del commercio di armi. Una linea ritmica

indovinatissima con un refrain trascinante, quel “How long till we take

responsibility?” che immaginiamo sarà il pezzo più amato e cantato dai

fan durante le loro esibizioni live, un anthem veramente azzeccato.

Punk d’annata troviamo invece in “Obligatory Castration” ( possibile

rimedio per salvarci dal sovraffollamento ) è una vera iniezione

d’adrenalina, non occorre la fantasia della Rowling per trovarci nel

1977 cazzeggiando in Carnaby Street o meglio ancora, bevendoci una

birra in King’s Road.

“Subhuman 2.0” è l’ultimo brano della lista e troviamo questa scelta

indovinata sia per il ritmo lento, per la lunghezza e per la

ripetitività di quei due accordi che ben si prestano a sfumare in un

finale infinito.

C’era molta attesa riguardo quest’album d’esordio e se le aspettative

erano alte possiamo dire che i Cabbage non le hanno deluse. Un ruolo

importante il loro, ci si aspetta molto da chi ama rischiare e

comunicare in maniera poco tradizionale e diretta. La controcultura ha

il suo fascino ed esserne tra i protagonisti è già un grande successo. I

ragazzi di Mossley hanno molto da dire : quest’album è la raccolta delle

loro ultime dodici canzoni, nulla di studiato o valutato secondo criteri

di vendita o di opportunità. Possiamo seguire la loro evoluzione in

tempo reale, aspettiamo a breve il prossimo singolo per continuare il

viaggio in loro compagnia.