A GIUGNO IL NUOVO ALBUM DELLA DAVE MATTHEWS BAND. ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO “SAMURAY COP (OH JOY BEGIN)”

La Dave Matthews Band ha annunciato un nuovo album, “Come Tomorrow”, la cui uscita è prevista per il prossimo 8 giugno via RCA Records. Il nono disco del gruppo statunitense, che arriva a sei anni di distanza da “Away From The World”, è stato registrato tra Seattle, Los Angeles e Charlottesville e prodotto da John Alagia, Mark Batson, Rob Cavallo e Rob Evans. Oggi la storica band della Virginia ha inoltre rilasciato un primo singolo, la opening-track “Samurai Cop (Oh Joy Begin)”, che potete ascoltare qui sotto.

“Come Tomorrow” Tracklist:

1. Samurai Cop (Oh Joy Begin)

2. Can’t Stop

3. Here On Out

4. That Girl Is You

5. She

6. Idea Of You

7. Virginia In The Rain

8. Again And Again

9. bkdkdkdd

10. Black And Blue Bird

11. Come On Come On

12. Do You Remember

13. Come Tomorrow

14. When I’m Weary