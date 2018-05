I PROGETTI DEI PEARL JAM PER IL FUTURO

I Pearl Jam sono tornati a marzo con “Can not Deny Me”, il primo singolo estratto dall’album in uscita della band, che però poi non ha proseguito sulla strada di altre anticipazioni. Forse il disco non è così prossimo e non lo sarà per un po’ di tempo.

Il bassista dei Pearl Jam Jeff Ament ha detto che la band ha bisogno di “almeno sei a otto settimane in cui registrare tutte queste idee che abbiamo“. Ma ora la band è in tour. Difficile trovare questo tempo.

Jeff indica il 2019 come possibile data d’uscita, indicando che “sarà davvero buono, perché c’è molto a cui ispirarsi e molto da incazzarsi“.

Nella stessa intervista in cui ha parlato del disco nuovo Ament ha scartato la possibilità di raccolte box per “No Code” e “Yield” simili a quelle uscite per i loro primi tre album, facendo notare che i Pearl Jam hanno già ristampato “No Code” e “Yield” in vinile, “perché abbiamo visto quanto le persone pagavano di dischi su eBay. Abbiamo optato per rimasterizzare quei lavori e metterli in vinile”.

Gli è stato anche chisto se i Pearl Jam stiano pianificando un evento per il trentesimo anniversario come il festival di più giorni che avevano organizzato per celebrare il loro 20° anniversario. “Ho sempre la sensazione che ci sia il pericolo nel guardare indietro. Voglio sempre fare nuova musica e suonare nuovi show e andare in posti nuovi. Detto questo, sono sicuro che qualcuno farà tre tre X su una t-shirt.” Ci sono buone premesse…