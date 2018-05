IL 24 AGOSTO ARRIVA UN NUOVO ALBUM DEI TUNNG, INTANTO ECCO IL SINGOLO

“Songs You Make At Night” è il nuovo album dei Tunng, disponibile dal 24 agosto in digitale, cd, vinile nero, blu e in edizione limitata insieme a un 7″ con due bonus track. Per questo quinto lavoro di inediti, Sam Genders e Mike Lindsay, quest’ultimo impegnato anche nel progetto LUMP con Laura Marling, hanno riunito la prima line up della band, inattiva sin dai tempi di “Good Arrows” del 2007.

“Desideravamo fare un disco dei tunng con la line up originale“, afferma Lindsay. “C’era una vera magia nei primi dischi e volevamo catturarla nuovamente“.

Dalla nascita della band nel 2003, i tunng hanno sempre esplorato i confini tra musica acustica ed elettronica, dando il via al folktronica prima di trasferirsi in un territorio diverso, riuscendo a eludere quell’etichetta musicale per continuare a ridefinirla. “Songs You Make At Night” documenta il feeling ritrovato tra un gruppo di persone per far emergere qualcosa di nuovo e lungimirante.

“Siamo tutti così diversi nella band ma ognuno dà qualcosa di essenziale, qualcosa che porta i Tunng a uno stato di euforia, che sia in studio, sul palco, sul furgone o in un pub. Penso che le nuove canzoni di Mike e Sam abbiano tirato fuori il meglio da tutti noi”, conferma la cantante Becky Jacobs.

Ecco il singolo “ABOP”:

Crepuscolare nella sua natura, Lindsay spiega così invece il titolo del disco: ‘Penso che le canzoni prodotte di notte siano importanti, possono significare una moltitudine di cose: semplici canzoni, sogni, conversazioni tra cuscini, azioni e decisioni, movimenti. Il tutto può essere molto personale, come i pensieri che ti tengono sveglio di notte’.

Questa è la tracklist dell’album:

Dream In / ABOP/ Sleepwalking / Crow / Dark Heart / Battlefront / Flatland /

Nobody Here / Evaporate / Like Water / Dream out