IL NUOVO ALBUM DEI JAMES USCIRà IN AGOSTO: ASCOLTA IL SINGOLO “HANK”

I James annunciano l’uscita di “Living In Extraordinary Times”, atteso per il 3 agosto e nel frattempo rendono noto il singolo “Hank”. Il quindicesimo album di una carriera lunga e ricca di soddisfazioni è il successore di “Girl at the End of the World”, uscito nel 2016 e andato subito al numero due delle classifiche inglesi.

Il singolo è decisamente potente e carico, basato molto sull’incedere ritmico.

Le note stampa parlano di un disco che avrà lo stesso vigore e l’urgenza dei suoi predecessori, una fusione di commenti sociali e riflessioni personali, che partiranno dall’attuale clima politico. Tim Booth ironizza: “Sapevamo che c’era qualcosa di strano quando il Leicester City ha vinto il campionato, poi la Brexit, poi Trump. È come se fossimo scivolati in una realtà alternativa, una realtà alla Philip K Dick. Stiamo vivendo in tempi davvero straordinari.”

Ecco la tracklist:

Hank

Coming Home (Pt.2)

Leviathan

Heads

Many Faces

How Hard The Day

Extraordinary Times

Picture Of This Place

Hope To Sleep

Better Than That

Mask

What’s It All About