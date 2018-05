AD AGOSTO IL NUOVO ALBUM DEI KOOKS CHE RENDONO NOTI DUE BRANI

Oggi i The Kooks condividono due nuovi brani, “No Pressure” e “All The Time”, e annunciano i dettagli del loro quinto album in studio “Let’s Go Sunshine”, in uscita il 31 agosto su Lonely Cat/ AWAL Recordings.

Le note stampa parlano così del nuovo album: “Let’s Go Sunshine è un album audace che distilla il loro sound nella forma più pura raggiungendo anche spazi più espansi e maturi. È un album commovente, energico e melodico, ma soprattutto incisivo nel rappresentare la vita urbana britannica. Il cuore e l’anima di questo nuovo album risiedono nei suoi inni sull’innocenza perduta, sulle relazioni in declino e il processo di ripresa. È il sound di una band ambiziosa e sicura di sé che è pronta a pubblicare l’album definitivo. Let’s Go Sunshine vede la band concretizzare lo status di baluardi del british guitar pop e prendere posto al tavolo dove siedono le band più celebri che li influenzarono più di un decennio fa”.

Il cantante Luke ha detto: “Questo album definisce chi siamo. L’inizio fu disastroso, andammo in studio nel 2015 continuando il percorso che avevamo stabilito nel nostro ultimo album Listen e ci rendemmo conto che non era quello che volevamo fare. Quindi rincominciammo da capo. Mi impegnai al massimo per scrivere le canzoni migliori e prima di portarle alla band ricontrollai ogni parola. Doveva essere il nostro Rubber Soul, quello che per i Beatles è stato l’album di svolta. Quando iniziammo, mi trovavo in una situazione spiacevole, la fine di una relazione, ma mi innamorai nel bel mezzo della scrittura dell’album e i testi riflettono questa cosa. Deve essere il nostro album più emozionante e deve farvi ballare.”

Ecco la tracklist:

1. Intro

2. Kids

3. All The Time

4. Believe

5. Fractured and Dazed

6. Chicken Bone

7. Four Leaf Clover

8. Tesco Disco

9. Honey Bee

10. Initials For Gainsbourg

11. Pamela

12. Picture Frame

13. Swing Low

14. Weight of the World

15. No Pressure