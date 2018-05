I GLASVEGAS SUONERANNO PER INTERO IL LORO DEBUT ALBUM IN UNA SERIE DI DATE LIVE

I GLASVEGAS SUONERANNO PER INTERO IL LORO DEBUT ALBUM IN UNA SERIE DI DATE LIVE

Glasvegas annunciano una serie di date live nelle quali suoneranno per intero il loro debut album che proprio quest’anno celebra 10 anni.

Il “Glasvegas 10th anniversary tour”, che per ora toccherà solo l’Inghilterra, si terrà nel mese di ottobre:

9 – Leeds, Brudenell Social Club

10 – Liverpool, Arts Club

12 – London, Heaven

13 – Brighton, The Old Market

14 – Reading, Sub 89

16 – Cardiff, The Globe

17 – Bristol, The Thekla

18 – Nottingham, Rescue Rooms

20 – Portsmouth, Wedgewood Rooms

22 – Manchester, Gorilla

23 – Sheffield, The Plug

24 – Newcastle upon Tyne, The Boiler Shop

I Glasvegas hanno pubblicato il loro omonimo debutto l’8 settembre 2008 vendendo, anche grazie ai singoli “Flowers & Football Tops”, “Go Square Go!”, “Daddy’s Gone”, “It’s My Own Cheating Heart That Makes Me Cry” e “Geraldine”, circa 50.000 copie in tutto il mondo.

I successivi “EUPHORIC /// HEARTBREAK” (2011) e “Later… When The TV Turns To Static” (2013) non sono riusciti a bissare il successo del primo e apprezzato lavoro della band scozzese.